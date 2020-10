Ônibus do BRT pega fogo Reprodução

Rio - Um ônibus do BRT pegou fogo, na noite desta quinta-feira, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, entre as estações do corredor Transoeste Pingo D'Água e Magarça. Segundo a concessionária, o articulado estava vazio no momento e se dirigia para a garagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h09 para a ocorrência e não teve feridos. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo no articulado.

O incêndio causou bloqueios na via e congestionamento. O BRT informou que após o incêndio, o funcionamento do corredor continua normal.

