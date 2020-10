Líder de facção do Complexo da Maré é preso em Salvador Divulgação / SSP

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 10:48 | Atualizado 23/10/2020 16:10

Rio - Um traficante que estava foragido foi preso nesta quinta-feira em Salvador, na Bahia. O homem, conhecido como "Ti Baiano", é apontado como um dos principais chefes do tráfico de drogas na região da Serra Fluminense e Três Rios e líder da facção do Complexo da Maré. Ele foi encontrado em ação da Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, agentes da 108ª DP (Três Rios) e 106ª DP (Itaipava) e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Contra ele, também havia dois mandados de prisão por tráfico expedidos pela Justiça de Pernambuco.

Segundo a polícia, o homem chegou no início desta semana na capital baiana e estava hospedado em um hotel de luxo acompanhado de sua esposa e filha. Com ele foram apreendidos R$ 61,3 mil em espécie e joias.

A Polícia Civil ainda informou que o traficante é do Parque União, no Complexo da Maré, e tem um criminoso conhecido como "Ere" como seu apoio operacional em Três Rios e Comendador Levy Gasparian, considerado um dos traficantes mais agressivos da facção na região, sendo responsável por outros homicídios.

As investigações continuam para localizar e prender o traficante "Ere", que é investigado em outros dois inquéritos na 108ª DP. Em uma deles, é apontado como responsável pela morte de quatro motociclistas que voltavam de um baile funk na cidade de Comendador Levy Gasparian.

A polícia informou que "Ere" está envolvido na morte de um adolescente de 16 anos. Em março deste ano, o jovem foi detido por policiais militares no município, com tubos plásticos de cocaína. Ao ser interrogado, o menor afirmou ter comprado a droga com um traficante, com quem os agentes encontraram 73 tubos plásticos de cocaína e 49 tabletes de maconha. Na ocasião, o adolescente foi liberado.

No dia 7 de setembro deste ano, o menor foi levado por traficantes para uma região erma de Três Rios e executado com tiros na cabeça. O crime foi filmado e comentado por "Ere" e teve por motivação a apreensão de drogas promovida pelo adolescente. O responsável pelos disparos e outro envolvido na morte foram presos durante as investigações.