Por Yuri Eiras

Publicado 23/10/2020 12:36 | Atualizado 23/10/2020 16:58

Rio - A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira (22) três homens acusados de trabalharem em uma fábrica clandestina de bebidas em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. O grupo colocava cervejas pouco conhecidas em garrafas de outras marcas mais famosas. Assista ao vídeo, que mostra como os bandidos aplicavam o golpe:

Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) abordaram o trio na saída de um estabelecimento localizado na Travessa Santa Edwiges, via sem saída localizada em Vila Valqueire. Segundo a corporação, os homens "foram indagados e não souberam responder de onde estavam saindo". Os PMs, então, abriram o galpão e encontraram um depósito clandestino de bebidas e farto material utilizado para falsificação.

Segundo informações, o grupo costumava colocar a cerveja 'Guitts' dentro de garrafas com rótulos da 'Brahma', com o objetivo de revender no comércio da região e lucrar com a diferença do preço. O caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).