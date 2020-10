Equipamento garante que não haja aglomeração em clínicas médicas por conta da covid-19 Divulgação

Rio - Consultórios médicos lotados sempre foram realidade para quem marca algum apontamento com o profissional de saúde, mas a aglomeração dentro do ambiente teve que ser repensado a partir da pandemia da covid-19, e novos desafios precisaram ser enfrentados. E foi a partir da convivência com uma nova rotina que as startups UXMed e Milênio Bus desenvolveram o MedFlow, tecnologia de inteligência artificial que prioriza a geração de performance, gestão e inovação de serviços de saúde durante a pandemia.

A proposta do dispositivo é simples e eficaz em tempos de covid-19: controlar a aglomeração dentro de clínicas médicas. O MedFlow funciona a partir de um algoritmo de reconhecimento de presença, que permite mensurar o Índice de Aglomeração Local. O Aglomerômetro, como é popularmente chamado, tem 5 categorias diferentes - excelente, recomendável, alerta, atenção máxima e urgência -, e permite que o paciente possa escolher entre esperar no local ou esperar à distância pelo atendimento enquanto realiza alguma atividade rotineira.

Para quem deseja esperar enquanto resolve outras pendências, basta fornecer dados de identificação, enviados diretamente para a recepção, e poderá aguardar em outro ambiente até ser chamado. "Disponibilizamos um QR Code no consultório, que, quando escaneado, permite que o paciente entre em uma fila de espera virtual e seja avisado quando chegar sua vez", afirma Marcel Ogando, CTO da Milênio Bus. A acurácia do dispositivo é de 89% a 92%, e já está funcionando na clínica Downtown Oftalmo Center, na Barra da Tijuca.

Profissionais da clínica também podem acompanhar os níveis do Aglomerômetro e, se indicar quantidade excessiva de pacientes no espaço, eles serão orientados a aguardar atendimento em outro espaço. Todas as informações coletadas se transformam em relatórios com dados e insights para que a gestão da clínica acompanhe a eficácia da inteligência artificial na diminuição de pacientes aglomerados.