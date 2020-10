Por RAI AQUINO

Publicado há 22 segundos

Micros e pequenos empreendedores de favelas e periferias de todo o estado podem ser inscrever no curso de Comunicação Digital que Agência IS está oferecendo gratuitamente. As inscrições vão até esta esta segunda-feira, 26, e podem ser feitas no endereço bit.ly/comunicacaoempreendedores . As aulas vão acontecer de 4 a 6 de novembro, sempre à noite e pela Internet.