O casal afirma que as agressões aconteceram dentro da boate Reprodução / TV GLOBO

Por O Dia

Rio - Um casal gay afirma ter sido brutalmente agredido por seguranças da boate Vinttage Club, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu na noite de sexta-feira e foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

Em entrevista à TV Globo, as vítimas contaram que a violência foi tanta, que chegou a deixar um dos rapazes com três dedos do pé quebrados.



"Foi tudo muito rápido. Me seguraram por trás e nisso que me seguraram por trás já começaram a bater nele. Deram um soco no ouvido dele, foi quando ele caiu. E começaram a bater nele e aí eu vi aquilo, eu fui pra cima pra poder perguntar 'porque vocês estão batendo nele, o que tá acontecendo?', e aí foi quando eu também fui agredido", declarou um dos rapazes.



O casal disse ainda durante a entrevista que antes desse episódio, nunca haviam sido agredidos por serem homossexuais. Eles estão juntos há cinco meses.



Em nota enviada à TV Globo, a casa de shows informou que seus seguranças não trataram o casal de forma preconceituosa e que eles foram conduzidos para fora da boate por conta de uma troca de agressões dentro do estabelecimento. A Vinttage Club afirmou ainda que repudia qualquer tipo de agressão e atitudes homofóbicas, e que está apurando todos os fatos para tomar as medidas adequadas.

Publicidade

A Polícia Civil informou que diligências estão sendo realizadas pela 72ª DP para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime.