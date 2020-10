Benedita, agora com maior apoio de artistas, fez carreata na Z. Oeste; Martha fez caminhada em Copacabana DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Rio - O fim de semana nublado foi de campanha nas ruas para alguns dos principais candidatos à Prefeitura do Rio. Boa parte das agendas foi realizada em regiões movimentadas das zonas Norte e Oeste.

Líder na última pesquisa Datafolha, com 28% das intenções de voto, Eduardo Paes (DEM) participou de eventos privados de campanha. No sábado, esteve no Bangu Atlético Clube. Perto dali, no mesmo dia, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), segundo colocado nas pesquisas (13%), fez campanha com apoiadores no calçadão de Bangu.

Publicidade

No domingo, a candidata Benedita da Silva (PT) também apostou na Zona Oeste, com carreata pela Vila Kennedy, Jardim Bangu e Ponto Chique. No dia anterior, a ex-governadora do Rio participou do encontro 'Roda das Pretas' no clube Renascença, no Andaraí, Zona Norte. A saúde foi um dos temas da reunião. "Ficar em casa é importante, mas o voto é a maior arma para que a gente se livre desses negacionistas, que nada fizeram pela Saúde, com um ministro que não é do ramo obedecendo ordens do presidente", comentou Benedita.

Na Zona Sul, a candidata Martha Rocha (PDT), empatada tecnicamente com Marcelo Crivella na segunda posição (13%), de acordo com a última pesquisa de intenções de voto do Datafolha, fez caminhada pela orla de Copacabana. A pauta foi o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. "Vamos fortalecer a atenção básica, as clínicas da família e instituir o prontuário eletrônico para que o médico conheça a vida do paciente", afirmou a candidata.