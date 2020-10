Fabíola Silva, esposa de Douglas Bellot, morto na Praça Seca LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 15:50 | Atualizado 25/10/2020 18:48

Rio - O vendedor ambulante Douglas Bellot, de 36 anos, foi enterrado na tarde deste domingo (25) no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio, sob forte comoção de familiares e amigos. O camelô voltava do trabalho na madrugada de sexta-feira quando foi atingido na barriga já próximo de casa, dentro da favela Bateau Mouche, na Praça Seca, região dominada por milícia. A viúva Fabíola Silva não acredita que o marido tenha sido vítima de bala perdida. A Delegacia de Homicídios da capital (DHC) investiga o caso.

"Eu tenho certeza que não. Até pela perícia que esteve lá e falou que falou que ele tomou um tiro na barriga, de longe. Esse tiro ficou alojado na coluna dele", comentou a esposa.

Publicidade

Fabíola Silva, esposa de Douglas Bellot, morto a tiros na Praça Seca, não acredita na hipótese de bala perdida. Camelô foi enterrado no Cemitério de Inhaúma neste domingo.



Confira o vídeo:



Crédito: Luciano Belford/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/rrK9v9MJFD — Jornal O Dia (@jornalodia) October 25, 2020

Na madrugada de sexta-feira, Fabíola recebeu uma mensagem do marido avisando que chegaria em breve do trabalho. Minutos depois, ouviu o disparo. O crime aconteceu perto da residência do casal, na parte alta do Bateau Mouche. Moradores dizem que a região é uma espécie de plantão dos milicianos que controlam a área. A esposa de Douglas afirmou que ele nunca comentou sobre qualquer tipo de ameaça ou desavença com criminosos locais.

Publicidade

"Como eu falei, como todo mundo sabe, ele era um cara maravilhoso. Um ótimo vizinho, um ótimo amigo, um ótimo marido. Era um cara que trabalhava dia e noite, noite e dia, tinha um coração maravilhoso. Se ele tivesse comentado: 'poxa, amor, estou sendo ameaçado'. Mas, não. Ele estava bem, feliz, fazendo planos. O sonho dele era abrir um canil. Ele amava pitbulls", afirmou Fabíola. "Agora, eu nem sei o que pensar mais. Ele era tudo na minha vida, meu companheiro , meu amigo, meu pai, minha mãe, tudo junto. São 11 anos juntos, uma história. Meu desejo é que ele esteja em paz".

Protesto no Mercadão

Publicidade

Camelôs que trabalham na região de Madureira organizam um protesto nesta segunda-feira em homenagem ao vendedor ambulante Douglas Bellot, de 36 anos, morto a tiros na última sexta-feira, quando chegava em casa na favela do Bateau Mouche, na Praça Seca. Inicialmente a manifestação estava marcada para este domingo, mas foi adiada para o dia seguinte. O ato será às 10h, em frente ao Mercadão de Madureira, região onde DG, como era conhecido, vendia doces e cerveja na estação do BRT.

Em mensagem que circula nos grupos de Whatsapp, vendedores ambulantes afirmam: "Não vamos nos calar diante dessa covardia que aconteceu com nosso amigo DG. Queremos justiça e para isso precisamos nos unir e pedir às autoridades uma resposta sobre o crime que ceifou a vida do nosso amigo. Não podemos deixar que esses marginais matem mais pais de família". A Delegacia de Homicídios investiga o caso.