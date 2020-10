Complexo do Chapadão Divulgação/ ONG Viva Rio

Por O Dia

Policiais Miliares do 41º BPM (Irajá) realizam, na manhã desta segunda-feira, uma operação para combater o tráfico de drogas no Complexo do Chapadão. Durante a aproximação dos PMs, um suspeito tentou fugir pulando muros, mas foi preso.

Na ação, segundo a PM, o criminoso apresentou escoriações causadas pela tentativa de fuga e foi levado à UPA de Ricardo de Albuquerque para atendimento. Com ele, uma pistola calibre 9mm e drogas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na 31ª DP.