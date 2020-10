Restaurante japonês na Tijuca, Zona Norte, sofreu arrastão na noite de sábado Reprodução

Por O Dia

Rio - A Polícia investiga um arrastão em um restaurante japonês na noite de sábado na Tijuca, Zona Norte do Rio. As imagens de segurança do estabelecimento registraram o momento em que pelo menos quatro jovens, alguns armados com pistolas, renderam os clientes e levaram pertences como bolsas, celulares e alianças. No vídeo é possível ver um casal retirando os anéis e entregando aos criminosos.

O caso aconteceu no restaurante Tenkara Sushi, na Rua Mariz e Barros, por volta das 21h30.

Um bebê recém-nascido estava no carrinho, logo na entrada do restaurante, no momento do assalto.

De acordo com informações da 18ª DP (Praça da Bandeira), as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. Vítimas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Agentes estão realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do caso.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados no domingo para verificar uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial na Rua Mariz e Barros, na Tijuca. No local, os policiais foram informados que criminosos teriam roubado pertences dos clientes.