Jovem é agredido em Petrópolis Reprodução

Por O Dia

A tenente-coronel Gabryela Reis Dantas, que é porta-voz da Polícia Militar, afirmou que houve ilegalidade na maneira como quatro policiais militares do 26º BPM, de Petrópolis, abordaram de um jovem no último sábado. Durante entrevista ao "Bom Dia Rio", nesta segunda-feira, Gabryela disse que o "desvio de conduta" será analisado.



A abordagem foi filmada por uma câmera de segurança que flagrou o momento em que a viatura prensa o jovem Riam da Silva Rufino, de 18 anos, que estavam em uma moto. Depois da colisão, os PMs desceram do carro e começaram as agressões. Riam estava voltando da padaria quando foi agredido. Segundo a porta-voz, a Corregedoria Interna vai apurar a atuação dos policiais.



"Hoje a comandante do batalhão fará a análise desse desvio de conduta. Eles poderão ser afastados das ruas", explicou. "A nossa abordagem tem como base o nosso manual sobre qualquer cidadão. Não realizamos esse tipo de abordagem que foi realizada no sábado. Isso não está nos nossos manuais", completou Gabryela. Ela ainda citou que "o procedimento seria a vistoria (a revista) para ver se ele postava algum tipo de armamento”.



Riam contou que as agressões foram rápidas e que após o ocorrido precisou receber atendimento médico em um posto de saúde. "Se ele não estivesse portando (armas) iríamos realizar o socorro ou então acionar o Samu para que ele fosse socorrido e levado para uma unidade de saúde", disse Gabryela.



O jovem afirmou que não registrou um boletim de ocorrência porque teme pela sua segurança. A PM também não fez nenhum registro, mas os quatro policiais envolvidos no caso serão afastados das ruas até a conclusão do inquérito.



A Corregedoria da PM entrou no caso após moradores divulgarem as imagens das agressões nas redes sociais. Os policiais serão ouvidos pela tenente-coronel, Simone de Almeida da Silva, nesta segunda-feira.