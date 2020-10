PM localiza oficina Reprodução

Por O Dia

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise - SIA, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora localizaram uma oficina no Complexo do Turano, Zona Norte do Rio, que atuava com desmanche e clonagem de veículos. Segundo as investigações, a quadrilha agia em todo Estado e estavam sendo monitorados pela SIA, com apoio da DRFA.



No local foram encontrados, três veículos clonados, materiais de adulteração e central de monitoramento que controlava a entrada e saída da polícia. A ação aconteceu nesta-segunda e se deu através de cruzamento de dados, que foi descoberto que a quadrilha era responsável por clonar veículos que participam de roubo de cargas, pedestres e invasão a comunidades para controle do tráfico de drogas.



Com essa prisão foram contabilizados 125 elementos monitorados e presos, além de 33 armas apreendidas em 2020.