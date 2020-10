Guardas municipais prendem homem que estava agredindo a sua companheira em São Cristóvão Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) prenderam na noite deste domingo (25) um homem acusado de agredir sua companheira em um ponto de ônibus da Avenida Pedro II, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.



Os agentes avistaram o casal discutindo enquanto passavam pela via, flagrando o homem segurando com força o braço de sua namorada, tentando arrastá-la. Ao serem abordados, a vítima informou aos guardas que o homem havia agredido ela com tapas e empurrões.



O homem foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado como lesão corporal e a vítima levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde teve a agressão confirmada através de exame de corpo de delito. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), central de flagrantes, enquadrado na Lei Maria da Penha.