Polícia Militar faz apreensão de drogas e armas após informação obtida pelo Disque Denúncia Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 15:22 | Atualizado 26/10/2020 15:30

Rio - Uma operação realizada no Morro da Lambicada, em Angra dos Reis, acabou com a apreensão de cinquenta e dois pinos de cocaína, duas pistolas, oito munições e dois carregadores de pistola. A ação aconteceu após informações dadas pelo Disque Denúncia, que oferece recompensa de R$ 10 mil, sobre o tráfico de drogas e barricadas na comunidade.



De acordo com militares do 33º BPM (Angra dos Reis), equipes foram recebidas a tiros quando entraram na comunidade, inclusive disparos realizados por Vidigal, chefe do tráfico local. Os bandidos acabaram fugindo para uma área de mata mas, durante a varredura, policiais encontraram dois suspeitos feridos e todo material apreendido em posse deles, informou a polícia.



Os suspeitos foram encaminhados para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos. O Disque Denúncia pede que a população continue denunciando através do telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo.