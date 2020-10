Recreio Shopping recebe 16 pequenos e médios produtores ligados a alimentação saudável e orgânica Divulgação

Rio - A alimentação consciente chega aos corredores do Recreio Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio. Todas as quintas-feiras, a Feira Seleta ocupa o piso L2 com stands de 16 produtores locais com alimentos orgânicos, low carb, veganos e artesanais, essenciais para uma alimentação balanceada e sem conservantes.

Com a iniciativa, os clientes podem escolher alimentos naturais para abastecer a despensa, e também contribuir para o fortalecimento de pequenos negócios locais. Os 16 expositores vendem desde folhas, legumes e verduras in natura até vinhos orgânicos e cervejas sem glúten. Para os veganos, stands disponibilizam leites, manteigas e brownies sem nenhum ingrediente de proveniência animal. Os adeptos do low carb podem adquirir presuntos e outros itens de charcutaria artesanal com baixo teor de gorduras.

Quem se interessa por utensílios de produtores locais, também vai encontrar uma variedade de produtos, como cosméticos veganos e orgânicos, trabalhos artesanais com suculentas e cactos em troncos de árvores frutíferas, e vidros, luminárias, bolsas e tapetes produzidos a partir de reutilização de tecidos da indústria têxtil.

A gerente de Marketing do Recreio Shopping, Helayne Barbosa, destaca que a guinada natural representa uma ótima experiência para os clientes. "Estamos felizes em oferecer aos nossos clientes mais uma experiência incrível voltada para a saúde. A feira conta com produtores regionais que apresentam um mix de produtos naturais e orgânicos, e tem como objetivo incentivar a alimentação saudável e práticas mais sustentáveis", explica.

A Feira Seleta acontece todas as quintas-feiras de 10h às 19h no piso L2, próximo à Mr. Cat. Todos os expositores deverão respeitar os protocolos de saúde e higiene impostos pelas autoridades competentes.