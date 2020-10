Por O Dia

O candidato a prefeito pelo Novo, Fred Luz, estreou, nesta segunda-feira, a série de lives diárias “Programa Fred Luz”, com a participação do humorista Cláudio Manoel.



O programa de hoje abordou os temas da Saúde e da descentralização administrativa. Fred defendeu que a Saúde tenha gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. O candidato lembrou que o orçamento da Saúde é de R$ 5,5 bilhões por ano. “Não é questão de falta de recursos, mas de má utilização“, lembrou Fred.



De acordo com o candidato, com o uso da tecnologia, o prontuário eletrônico será integrado, diminuindo o tempo de atendimento e poupando vidas.



Sobre descentralização administrativa, Fred e Cláudio Manoel discutiram o modelo proposto pelo candidato, que dá poder às regiões administrativas. “Os administradores serão pessoas competentes, capazes e, de preferência, que morem nas regiões onde vão atuar. Conhecendo bem os problemas das regiões, vão decidir as prioridades junto com as lideranças locais”, assegurou Fred Luz.



A série Programa Fred Luz vai ao ar todos os dias, ao meio-dia, nas redes sociais do candidato.