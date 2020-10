Apreensão em Petrópolis Reprodução

Publicado 26/10/2020 17:17 | Atualizado 26/10/2020 17:32

Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, na manhã desta segunda-feira, um homem por tentativa de homicídio qualificado em Petrópolis, na Região Serrana. Henrique de Souza Amorim, de 27 anos, foi encontrado no bairro Duarte da Silveira e é suspeito de pertencer ao Comando Vermelho, que busca se estabelecer na região.



Segundo investigação, Henrique e outros dois homens entraram em um restaurante no bairro João Xavier, também em Petrópolis, e realizaram diversos disparos contra um homem no dia 8 de setembro deste ano. A vítima, que teria envolvimento com a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e já havia sido presa por tráfico de drogas, foi atingida no braço e conseguiu fugir do local, sendo socorrida pelo corpo de bombeiros.



Durante a prisão, policiais encontraram 98 trouxinhas de maconha e 79 pinos de cocaína, além de R$ 465 reais. Os outros dois envolvidos no crime não foram localizados e estão foragidos.