Fone de ouvido descartável será entregue a deficiente visual Divulgação / TSE

Por O Dia

Pela primeira vez os eleitores com deficiência visual poderão ouvir o nome do candidato que digitarem na urna eletrônica. O recurso que tornará isso possível é feito com a tecnologia de sintetização de voz, transformando texto em som.

"A novidade facilita na hora do voto e traz uma maior segurança e autonomia ao eleitor", explica o secretário da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRE-RJ, Márcio Lacerda.



O eleitor com deficiência visual deve informar o mesário, que irá habilitar o recurso e entregar fones de ouvido descartáveis, necessários para garantir o sigilo do voto. Será possível regular o volume do áudio.



Até então, a urna emitia mensagens gravadas para indicar para qual cargo e as instruções sobre as teclas, além do número digitado.