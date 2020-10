Eduardo Paes esteve em Duque de Caxias nesta segunda-feira Daniel Castelo Branco

Por O Dia

O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) esteve nesta segunda-feira na cidade de Duque de Caxias para visitar o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito. O ex-prefeito prometeu construir uma unidade semelhante na capital.

"Vamos fazer um Hospital do Olho no Rio de Janeiro, nos moldes do que foi feito em Caxias, que foi um sucesso, que funciona, e tira muita gente da fila do Sisreg (sistema que regula a marcação de consultas, exames e cirurgias)", afirmou Paes.



O candidato também disse que, caso eleito, vai construir 23 policlínicas de atendimento especializado e que pretende fazer parceria com o Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia).