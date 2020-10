Hospital Penitenciário Dr. Hamilton Agostinho de Castro Google / Reprodução

Rio - A Justiça do Rio determinou, na última terça-feira (20), o afastamento temporário de dois diretores do Hospital Penitenciário Dr. Hamilton Agostinho de Castro, no complexo de presídios de Gericinó, na Zona Oeste da cidade. Deiverson do Nascimento Costa e Marcio Marinho Wenceslau Madeira são investigados por irregularidades no atendimento médico aos preso Diego Caetano dos Santos, morto no dia 14 de julho deste ano e Geovane de Souza Pinto, que faleceu no dia 18 do mesmo mês. Na decisão, um trecho evidencia que ambos mentiram sobre a condição de saúde de um deles.

O juiz Bruno Monteiro Rulière, que determinou o afastamento, alegou que Geovane, quando chegou a unidade, apresentava estado gravíssimo de saúde e mesmo assim, permaneceu por no mínimo 12 minutos em uma caçamba de uma viatura após ter feito mais de 5h de viagem (de Campos ao Rio de Janeiro).

"Neste cenário, os fatos em apuração indicam um quadro grotesco de violações aos direitos e às garantias fundamentais de presos, falhas grosseiras das autoridades administrativas e outros servidores do Hospital Penitenciário, incluindo fortes indícios de tentativas de embaraçar a efetiva apuração dos fatos", diz um trecho da decisão.

Quanto ao preso Diego Caetano, Rulière alegou que o hospital mentiu ao informar que o detento tinha chegado sem vida ao local.

"Servidores atuantes no hospital penitenciário documentaram, falsamente, que o preso ingressou na unidade já falecido. Acrescenta que a direção da unidade tem participação relevante nas irregularidades noticiadas", aponta decisão.

Após verificar imagens das câmeras de segurança do hospital, foi constatado que Diego chegou caminhando à unidade penitenciária. "Com efeito, é inequívoca a falsidade da informação de que o apenado ingressou no local já morto", afirma o juiz.

O magistrado diz ainda que o diretor e subdiretor da unidade, no dia seguinte ao ocorrido, já tinham ciência da irregularidade. "Registre-se que foi o mesmo dia em que o diretor da unidade prisional atestou no documento de "comunicação de óbito" que quando o apenado ingressou no hospital "já era cadáver" e, apesar da inequívoca ciência da grave irregularidade, a direção da unidade hospitalar manteve-se em deliberada omissão", finaliza o documento.

Procurada pelo DIA, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), informou que tomou todas as medidas cabíveis para a apuração do caso do óbito do interno Diego Caetano dos Santos. "Conforme decisão judicial, o diretor e o subdiretor do Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, também foram afastados do cargo", concluiu.