Por O Dia

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro divulgou, nessa sexta-feira (23), o edital para o Vestibular 2021 da instituição. As informações sobre o conteúdo programático, as competências e habilidades para cada curso, além do calendário já estão disponíveis no site . As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima quinta-feira (29) e vão até 18 de novembro.