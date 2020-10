Complexo do Lins Reprodução

Por O Dia

Rio - Um intenso tiroteio deixou dois mortos no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins teriam sido atacadas a tiros durante patrulhamento. No entanto, moradores contestam a versão oficial. Em vídeos obtidos por O DIA, dezenas de moradores cercam viaturas dos PMs aos gritos de 'assassinos'.

Ainda de acordo com a PM, duas pistolas, um radiotransmissor e drogas foram apreendidas. Posteriormente, populares atiraram objetos contra as equipes em manifestação e o policiamento foi reforçado na região. Confira!

Moradores botaram os policiais pra correr na Maloka no complexo do Lins pic.twitter.com/U6TKn0ut2J — Por Dentro da Favela (@PDFVLA) October 26, 2020

Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos de policiais militares carregando corpos e relataram o clima tenso na região. "Complexo do Lins não aguenta mais isso", disse um internauta. "Povo tem que se juntar e tirar essa UPP do Lins, os cara pinta", comentou outro. "Só covardia no complexo do Lins", disse um terceiro.

Tiros nesse momento no complexo do lins, segundo informe de 2 mortos até o momento. pic.twitter.com/5G0F5ySump — Ação e Reação (@reacao_acao) October 26, 2020

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para o local. A ocorrência está em andamento".