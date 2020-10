José Mauro Brandt Marian Starosta

Rio - Para os fãs de gostosuras, travessuras e uma boa história, o Dia das Bruxas não vai passar batido, apesar das medidas de distanciamento recomendadas diante da pandemia da covid-19. Os idealizadores do projeto "Reconto" pensaram em aproveitar a temática para a segunda edição do evento, realizada no dia 31 de outubro, com a participação de autores nacionais e internacionais. Nesta edição, os convidados devem respeitar o lema "cada um no seu canto", com uma programação 100% online.

Entre 15h e 18h, os convidados vão poder compartilhar até três histórias cada, intercaladas entra canções, parlendas e poemas que podem ser acompanhados por crianças de todas as idades. Ao final do evento, idealizado e com direção de arte do ator José Mauro Brant, os autores participam de bate-papo interativo com os espectadores.

Do além-mar, a segunda edição do "Reconte" recebe o grupo de contadores de histórias PAVÍS PAVÓS, da Espanha, que procura trabalhar a oralidade a partir da forma tradicional de contar histórias. Desde 1999, o grupo coordena o projeto de animação de leitura "A hora do conto", promovido pela Câmara Municipal do município de Pontevedra, para crianças de 4 a 12 anos. Já de Portugal, vem a Benita Pietro, escritora e contadora de histórias do Grupo Morandubetá que, desde 2012, ministra cursos sobre promoção de Leitura e Literatura Digital. Ela atua na narração oral há 28 anos, com atuação em mais de 10 países.



Já dentro das terras tupiniquins, o evento recebe Rosana Mont'Alverne, criadora e coordenadora dos projetos Conto Sete em Ponto, Feira de Histórias e Encantadores de Histórias e membro da Arcádia Academia de Letras. De Fortaleza, Tâmara Bezerra trabalha narração oral há mais de 25 anos, com forte influência da poética do sertão brasileiro e publicações para crianças, jovens e textos acadêmicos sobre a produção oral.

As duas principais metrópoles brasileiras também marcam presença no evento. De São Paulo, o ator, escritor e contador de histórias José Bocca dá a sua contribuição para e "Reconto". Já do Rio de Janeiro, é a vez do pura e simplesmente contador de histórias José Mauro Brandt, que também atua, canta e dirige peças teatrais. Sua literatura, voltada para o infanto-juvenil, virou leitura paradidática em escolas.