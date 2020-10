Candidata pelo PSC à Prefeitura do Rio, Glória Heloiza é ex-juíza Reprodução

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSC, Glória Heloiza, participou, nesta segunda-feira, da live do DIA em parceria com a Fecomércio. Durante o encontro conduzido pelos repórteres Aline Cavalcante e Anderson Justino, a candidata apresentou as suas principais propostas para a cidade do Rio de Janeiro, caso seja eleita.



Inicialmente, Glória Heloiza afirmou que irá implantar um serviço de qualidade no transporte público carioca. “O que o carioca precisa experimentar é o serviço público de qualidade. Isso só será possível quando nós revisarmos todos esses contratos que foram feitos sem a devida transparência e analisarmos se a política tarifária condiz com o que está sendo cobrado da população”, afirmou Glória.



Em relação à segurança pública, a candidata garantiu que é necessário que a Guarda Municipal tenha uma maior valorização para que os combates à criminalidade tenham uma maior eficiência. “Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa definir essa questão de combater crimes, milícia e crime organizado. Para isso, é fundamental que a Guarda Municipal venha a ser valorizada, onde ela possa fazer uma política de prevenção primária de aproximação com o cidadão. Se a Guarda Municipal fizer parte das demais polícias, eu tenho certeza que as ações de combate à criminalidade serão mais eficientes”, garantiu a candidata.



Quando questionada sobre o desmatamento de áreas de preservação na cidade do Rio de Janeiro, Glória Heloiza destacou que defende uma política ambiental que gere sustentabilidade não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o planeta. “O que eu penso enquanto gestora municipal é que nós precisamos fazer uma política de aproximação com uma fiscalização imediata e eficiente para evitar o desmatamento. Infelizmente, a milícia acabou ocupando esse espaço de expansão imobiliária. Mas a Prefeitura tem um instrumento poderoso. Ela pode protagonizar uma política pública de acessibilidade à moradia através da regularização fundiária e resolver esse problema”, destacou Glória.



Sobre a Saúde, a candidata afirmou que, na sua gestão, será um direito de todos, como está previsto na Constituição. “A Saúde é um direito básico e fundamental garantido pela nossa Constituição. Nós vamos trabalhar para que as pessoas não permaneçam doentes ou não fiquem doentes. Nós vamos recuperar os equipamentos, as clínicas da família e os médicos da família”, afirmou.



Por fim, Glória ressaltou que a Educação é uma política necessária que gera transformação social e destacou sua proposta para a rede municipal. “Infelizmente, a Covid-19 estabeleceu uma nova desigualdade social: a digital. Nem todos os alunos tiveram a oportunidade de ter aulas remotas. No meu plano de governo, estabelecemos o compromisso de dar condições para que todas as escolas municipais tenham uma internet de qualidade. Também iremos disponibilizar um tablet para cada aluno possa estudar e expandir o seu conhecimento”, concluiu.