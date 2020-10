Procuradoria Geral da República (PGR) José Cruz/Agência Brasil

Por O Dia

Rio - A Procuradoria-Geral da República (PGR) designou quatro procuradores da República para auxiliar nos trabalhos de investigação da Operação Lava Jato em Curitiba (PR) e um para a força-tarefa Postalis, em Brasília. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira.



A Lava Jato do Paraná terá o reforço de quatro procuradores: Filipe Andrios Brasil Siviero (RS), Leonardo Gonçalves Juzinksas (RJ), Paulo Henrique Cardozo (AP) e Ramiro Teixeira de Almeida (SE). Já o grupo da operação no Rio contará com Tiago de Jesus Martins (PB).



O procurador da República João Paulo Beserra da Silva, lotado na Procuradoria da República em Jequié (BA), passa a atuar em conjunto com a procuradora da República Mirella de Carvalho Aguiar, procuradora natural do caso Postalis.



Segundo o edital, os novos integrantes não receberão pagamento extra para atuar, não viajarão, nem mudarão de cidade para realizar o trabalho. Também não serão desonerados de seus ofícios, garantindo a continuidade dos trabalhos na procuradoria de origem. Com isso, os procuradores acumularão conhecimento para aplicar em casos nos estados onde atuam.