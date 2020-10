Polícia Civil faz operação no conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 27/10/2020 09:58 | Atualizado 27/10/2020 17:20

Rio - Moradores da Nova Holanda e do Parque União, no conjunto de favelas do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, denunciaram supostos abusos de policiais civis durante uma operação realizada nesta terça-feira (27). Na operação, intitulada Gota D'Água, 19 pessoas foram presas. Os agentes também apreenderam fuzis, granadas, silenciadores, grande quantidade de drogas e material para embalar, e dezenas de carros e motos roubados.

Através da página Maré Vive, no Facebook, uma moradora disse que a casa da sua mãe foi invadida e a aposentada chegou a ser empurrada por um dos policiais. A mulher ainda acusa os agentes de comerem frutas e pegarem dinheiro da mãe.

Publicidade

Desde às 5h a Polícia Civil ocuparam as comunidades Parque União e Nova Holanda. Investigações de cinco delegacias apontaram que as duas áreas são usadas como refúgio de mais de 100 criminosos que estão foragidos da justiça.

Mais de 300 agentes foram empregados na operação desta terça-feira. Cinco veículos blindados auxiliam a entrada dos policiais em pontos estratégicos. Até o momento a polícia confirmou seis prisões de traficantes. Um deles estava armado com dois fuzis.

Publicidade

A Polícia Civil e a Defensoria Pública foram procuradas, mas ainda não se pronunciaram.

PROCURADOS

Publicidade

Entre os alvos da operação de hoje, estão os suspeitos de participarem do ataque criminoso que terminou com a morte do menino Leônidas Augusto da Silva de Oliveira, de 12 anos, morto no início desse mês, por uma bala perdida, na Avenida Brasil.

A polícia também tenta localizar os traficantes Jorge Luiz Moura Barbosa, o Alvarenga, e Rodrigo da Silva Caetano, conhecido pelo apelido de Motoboy, chefes do Parque União e Nova Holanda.

Publicidade

Investigações apontam a participação dos criminosos da Maré no assalto ao depósito do Grupo Pão de Açúcar que terminou com a morte de dois vigilantes, em junho deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Além do trafico de drogas, a Polícia Civil diz que o roubo de cargas tem sido um dos braços nas finanças do Complexo da Maré. Segundo investigações, o traficante Rodrigo da Silva Caetano fica com 50% do valor arrecadado em grandes assaltos. O Disque Denuncia oferece recompensa de R$ 1 mil por informações que levem à prisão dele e do traficante Alvarenga.

Publicidade

TERRITÓRIO DAS ARMAS

Um levantamento da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), divulgado pelo O DIA no último domingo, apontou que o Complexo da Maré concentra um grande número de fuzis, com cerca de 300 a 400.

Publicidade

No ano passado, um censo feito por um grupo de moradores estudiosos, ligados a ONG Redes da Maré, mostrou que 140 mil pessoas vivem nas 16 comunidades do Complexo da Maré.