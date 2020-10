Cristo Redentor Daniel Castelo Branco

fotogaleria Rio - O Santuário Cristo Redentor inicia, nesta terça-feira, o projeto de restauração "Cristo 90 anos", que terá reparação e manutenção do monumento para celebrar os 90 anos no dia 12 de outubro de 2021. A fase inicial começou com os levantamentos para o diagnóstico do tratamento e conservação e a montagem do andaime para acessar o interior do movimento.

De acordo com o Santuário, o objetivo das análises técnicas é identificar os agentes que colocam em risco a integridade do monumento e elaborar projetos para o tratamento preventivo. Após estudos e levantamentos, foi preparado um plano de ações de conservação.



O trabalho é realizado por uma equipe de aproximadamente 40 profissionais, entre eles, engenheiros estruturais, elétricos, de segurança, geólogos, arquitetos, mestres, técnicos em escaneamento 3D, alpinistas, pedreiros e escultores.

O projeto de restauração tem como objetivo evitar a perda da materialidade e da forma original da escultura, além de prevenir acidentes com pessoas.

O Cristo Redentor possui 38 metros, sendo 30 de monumentos mais oito de pedestal, o que equivalente a um prédio de 13 andares. Localizado no Monte do Corcovado, ele está a 710 metros acima do nível do mar.

A primeira visitar ao cume do Corcovado se deu em 1824, liderada por Dom Pedro II, com o objetivo de estabelecer pontos de observação da costa.

O monumento foi projetado para resistir a ventos de 250km/h, quatro vezes superior à média registrada no alto do monte e 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi inaugurado.