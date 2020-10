Filho procura pai após incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso Reprodução de vídeo

Por Aline Cavalcante

Publicado 27/10/2020 16:49 | Atualizado 27/10/2020 18:36

Assista ao vídeo: Filho de paciente com covid-19 faz peregrinação para achar o pai após incêndio no HFB.#ODia



Crédito: Aline Cavalcante / Agência O Dia pic.twitter.com/wnvJf7gV8o — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2020 Rio - O ferramenteiro João Batista Martins, 62, está em uma peregrinação para encontrar o pai, Pedro Ferreira Martins, 92, que está com covid-19 e foi transferido nesta segunda-feira para o Hospital Federal de Bonsucesso. João esteve na unidade pela manhã para saber do estado de saúde do pai e quando voltou para casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, soube do incêndio.

Ele voltou ao hospital e soube que alguns pacientes haviam sido transferidos para o Hospital de campanha do Riocentro e para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. Foi então que ele começou a busca, mas não teve sucesso.



"Fiquei desesperado quando soube do incêndio, queria informações mas não tinham aqui em no Bonsucesso. Fui no Riocentro e no Ronaldo Gazolla, mas meu pai não estava lá. Voltei para Bonsucesso e agora disseram que ele está no hospital de campanha lá do Riocentro. Vou mais uma vez lá pra ver se agora encontro ele. Enquanto não souber onde ele está não ficarei tranquilo".