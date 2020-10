Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, em campanha no Aterro do Flamengo Wagner Silva

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 17:39 | Atualizado 27/10/2020 17:40

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, vai encontrar, nesta quarta-feira, em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lá, eles farão gravações com a participação de Lula para o programa eleitoral gratuito e as redes sociais da campanha.



Benedita da Silva, que tem a Enfermeira Rejane como vice, esteve, na manhã desta terça-feira, no Aterro do Flamengo, na companhia de candidatos a vereador da coligação, para comemorar o aniversário de 75 anos do Lula.



Referindo-se a Lula como “o melhor presidente na história desse País”, Benedita disse que vai abordar temas do Rio de Janeiro no encontro com o ex-presidente. “Nenhum outro presidente olhou tanto para o Rio como o Lula. Ele cuidou da nossa saúde, colocou a nossa juventude nas escolas e nas universidades. Com Lula, os nossos filhos viraram doutores”, disse Benedita.



Por fim, a candidata afirmou que pretende retomar programas como o Minha Casa Vida, o Fome Zero e promover uma versão carioca do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), com obras de saneamento básico e infraestrutura nas comunidades.



“No dia 15 de novembro, se ele votasse aqui, claro que ia apertar o 13 na urna. Mas eu vou pedir uma gravação bem simbólica dele, simulando o voto na candidata que vai devolver a alegria e a esperança para o carioca”, disse Benedita, cada vez mais confiante com a perspectiva de ida para o segundo turno.