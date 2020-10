Projeto existe desde 2018 Arquivo Pessoal

Rio - Quando recebeu o diagnóstico de um câncer de mama, em março de 2016, a técnica em contabilidade Jaqueline Chaves, de 40 anos, não podia imaginar que dois anos depois iria ter um novo capítulo com a doença. Em 2018, a moradora de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, teve um novo diagnóstico de tumor, dessa vez no útero.

Foi o suficiente para Jaqueline conseguir tirar forças para pôr em prática um antigo sonho de ter um projeto social. Mesmo diante da dor do tratamento da doença bastante agressiva, a moradora do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio fundou o grupo Unidas Para Sempre.

"Ainda no primeiro câncer, eu falei com Deus que se eu saísse viva, iria fazer trabalho voluntário. Foi quando surgiu o projeto, que é de ajuda mútua entre mulheres que sofrem com essa doença. Um projeto de amor, já que muitas são abandonadas pela família. Eu mesma vi muitos amigos se afastarem de mim", relembra.

Nos dois anos do Unidas Para Sempre, Jaqueline conseguiu uma extensa rede de apoio. Até o momento, foram mais de 250 mulheres atendidas com ajuda psicológica, nutricionistas, assistentes sociais, serviços médicos variados, como oncologia e odontologia, e até tatuagem e peruca.

"Durante a pandemia, fizemos um mutirão para arrecadar cestas básicas e conseguimos atender 200 famílias. Além de alimentos, demos produtos de higiene e kits para a prevenção da covid, como álcool em gel e máscara", conta.



'O PROJETO É MINHA CURA'

Os cânceres fizeram com que Jaqueline perdesse a mama esquerda, o útero, os ovários e as trompas, impedindo qualquer possibilidade de ela ter filho. Ela ainda se trata dos dois tumores, mas agora tem a ajuda de uma legião de amigas, que ganhou do projeto.

"O projeto é minha cura. Eu vivi a vida inteira para chegar a uma certa idade parar para ter filho. Mas ganhei filhos que não puder ter. O filho é cuidar de uma vida e Deus me deu vários filhos para cuidar", alegra-se.

Atualmente, a rede de apoio do Unidas Para Sempre tem cerca de 20 mil pessoas. Mas os desafios não param. Jaqueline quer expandir o projeto e conseguir o apoio de empresas. Ela cita a dermatologia como uma das principais necessidades do grupo.

"Eu espero ter a ajuda de empresas para poder apoiar mais pessoas, porque existem muitas dificuldades. Tem meninas que não têm remédio, outras que precisam de mais cestas básicas", assinala.