Bombeiros foram acionados para os primeiros sinais de fumaça no HFB, às 9h50 de ontem. A PM interditou a pista lateral da Avenida Brasil Fotos: Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 20:05 | Atualizado 28/10/2020 15:03

Rio - Os gastos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) tiveram queda de quase 40%, em comparação com dez anos atrás. De janeiro a outubro de 2010, os gastos com a unidade chegaram a R$ 218 milhões, em valores corrigidos pela inflação, contra R$ 131 milhões utilizados pela administração do HFB referente ao mesmo período de 2020, segundo levantamento realizado pela Associação Contas Abertas, a pedido da GloboNews, e que o DIA teve acesso.

Segundo dados do relatório, a gestão do HFB gastou, entre janeiro de 2010 e outubro de 2020, o equivalente a R$ 1,7 bilhões, em valores corrigidos, em toda a manutenção do hospital. Os maiores gastos da unidade foram com apoio administrativo, técnico e operacional; material hospitalar; material farmacológico; e serviços de brigada de incêndio.

Incêndio que parou a unidade

O incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso começou na manhã de hoje, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h50 para a ocorrência e, no local, houve movimentação intensa de ambulâncias para fazer transferências de pacientes e de funcionários que carregavam equipamentos, e estruturas como sofás.



O edifício atingido pelo foi incêndio foi o prédio 1, onde ficam as enfermarias e são realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.



Segundo o Hospital Federal de Bonsucesso, a brigada de incêndio da unidade removeu 162 pacientes da enfermaria do prédio 1 para o prédio 2 até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 289 pacientes estavam internados na unidade, dois morreram, 143 já foram transferidos e outros 144 ainda serão levados para outros hospitais.

Alguns pacientes foram realocados na área externa no fundo do hospital. Eles ficaram deitados em colchões no chão. Lençóis foram pendurados para conferir alguma privacidade aos pacientes. Um contêiner ao lado do prédio 2 também recebeu equipamentos e pacientes evacuados da emergência.



A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia.