Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 21:20 | Atualizado 27/10/2020 21:20

Rio - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Receita Federal, nesta terça-feira, descobriu um galpão, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, usado para armazenar produtos contrabandeados. Foram apreendidos mais de R$ 300 mil em cigarros de origem indonésia, além de aproximadamente 200 quilos de eletrônicos.



Equipes do Grupo de Resposta Rápida (GRR) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE/RJ) da PRF foram acionadas por auditores fiscais da Receita Federal. O grupo seguiu para o galpão, onde foram encontrados 16 mil maços de cigarros produzidos na Indonésia. A mercadoria, importada por uma transportadora argentina, tem a venda proibida no país. Ainda foram apreendidas centenas de celulares, videogames e materiais de informática.



O material apreendido foi encaminhado para o depósito da Receita Federal, em Manguinhos.