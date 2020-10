Aposentado Milton recebeu alta nesta quarta-feira do Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 28/10/2020 11:00 | Atualizado 28/10/2020 11:26

Rio - O aposentado Milton Carlos da Silva, 67 anos, recebeu alta do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Ele, que estava internado há quatro meses, deixa a unidade de saúde um dia após o incêndio que atingiu o prédio 1. "Alívio", disse aos jornalistas na saída do HFB.

Aposentado Milton Carlos da Silva recebe alta do Hospital Federal de Bonsucesso.#ODia pic.twitter.com/KKJcDj7Eq8 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2020

Publicidade

De acordo com o aposentado, a alta não estava programada para hoje, mas foi antecipada pelo hospital. Após o incêndio, o HFB vai ser completamente evacuado. De acordo com o Ministério da Saúde, 179 pacientes já foram remanejados, 11 aguardavam transferência e outros três morreram.

As vítimas fatais são Marcos Paulo Luiz, de 39 anos, uma idosa de 83 anos, que não teve a identidade revelada, e Núbia da Silva Rodrigues, 42 anos.

Publicidade

Após mais de 24 horas do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, os bombeiros ainda atuam no trabalho de rescaldo. A fumaça do local ainda podia ser vista por moradores de vários bairros na manhã desta quarta-feira.

No pátio do hospital, foram montadas tendas para facilitar o trabalho das equipes. O fogo começou no subsolo da unidade de saúde, onde está localizado o almoxarifado, na manhã desta terça-feira. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as causas.

Publicidade