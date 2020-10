Maiara Oliveira foi baleada durante operação da Polícia Civil no Complexo da Maré Reprodução

Publicado 28/10/2020 12:36 | Atualizado 28/10/2020 14:45

Rio - Maiara Oliveira da Silva, 20 anos, baleada na tarde desta terça-feira durante megaoperação da Polícia Civil no Complexo da Maré, Zona Norte permanece em estado muito grave no CTI, nesta quarta-feira. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde também confirmou o falecimento do bebê e informou que a equipe da unidade hospitalar se solidariza com os familiares neste momento.

A jovem, que estava grávida de 4 meses, foi levada pelos agentes para ser atendida no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador.

De acordo com a corporação, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) estavam prestes a deixar a comunidade quando o tiroteio começou. "Ao se retirarem do complexo da Maré, após a operação Gota D’Água, tiveram uma pane no veículo blindado. Os agentes, últimos a deixar a operação, foram emboscados por traficantes e atacados com rajadas de tiros. Após o final do confronto, próximo aos policiais, havia uma moradora ferida pelos disparos dos criminosos", afirmou.

O pai da jovem disse que estava voltando do trabalhando quando soube que a filha tinha sido baleada e precisou leva-la ao hospital.

"Eu estava vindo do trabalho quando minha sobrinha me ligou e falou que minha filha tinha sido atingida. Eu cheguei na rua onde eu moro e os policiais não deixaram eu entrar. Eu consegui entrar e vi os policiais fazendo os primeiros socorros, que pra mim não são primeiros socorros. Vi minha filha vazando sangue com um tiro de fuzil. Mais de 100 viaturas da Civil dentro da Nova Holanda, caveirão perto e eles não quiserem levar [para o hospital]. Eu peguei o carro para poder socorrer minha filha", afirmou o pai da jovem, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.