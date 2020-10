Por O Dia

A partir do próximo dia 6, uma das maiores feiras de moda e gastronomia do Rio retoma suas atividades. Seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a disseminação do novo coronavírus, a Rio Fashion Day acontece no Aerotown, na Barra da Tijuca, até o dia 8 de novembro.

Ao todo, 90 marcas de moda feminina, masculina, praia, fitness e infantil, acessórios, calçados, artesanato e decoração, além de 15 de gastronomia e cerveja artesanal vão ocupar o estacionamento do Aerotown, espaço de 100 metros quadrados, nos três dias de feira.

No cardápio, os chefs vão preparar hambúrguer artesanal, massas, churrasco, sanduíches e doces gourmet. Para a retomada, a Rio Fashion Day terá controle de lotação com entrada única no evento, aferição de temperatura de clientes e expositores, totens de álcool em gel espalhados em todo o local.

A feira ainda terá proteção entre o público e vendedores nas barracas de comida, higienização das mesas a cada uso e distanciamento do 4m² entre elas. O uso de máscara é obrigatório para clientes e expositores.

"A economia está voltando à ativa e as marcas também. A crise afetou o setor, mas a moda não parou de produzir, o exemplo é que teremos uma variedade grande de grifes com suas coleções de verão, além de promoções exclusivas", conta o organizador da feira, Gustavo Libonati.

Todas as marcas aceitarão pagamentos nos cartões de crédito e débito. A entrada no Rio Fashion Day será gratuita e o evento tem estacionamento no local. Na sexta-feira, a feira ocorre de 16h às 21h, já no sábado e domingo, de 13h às 21h. O Aerotown fica na Avenida Ayrton Senna, nº 2.541.