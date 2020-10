Caminhada da Inclusão Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 14:23 | Atualizado 28/10/2020 14:26

Rio - No domingo, dia 8, o Rio de Janeiro vai receber a Caminhada da Inclusão, uma campanha de “Luta pelo Protagonismo da Pessoa com Deficiência”. Os participantes vão percorrer a orla de Copacabana e a concentração terá início às 9:30h em frente ao Hotel Copacabana Palace.



Segundo os organizadores do evento, o objetivo é promover a visibilidade das pessoas com deficiência, que foram “esquecidas pelos órgãos públicos durante a pandemia de coronavirus, não sendo, sequer, lembradas em documentos como integrantes do grupo de risco”.



Ainda segundo os organizadores, as pessoas com deficiência também foram excluídas do programa de cotas eleitoral, que estabeleceu cotas para mulheres e pessoas negras no pleito de 2020. “Não adianta acessibilidade e inclusão sem que a PcD assuma seu protagonismo na sociedade. O movimento visa concentrar forças na luta por maior visibilidade social. Precisamos que todos participem”, finaliza o texto convite enviado pelos organizadores.



Serviço: quem for de metrô pode descer na estação Arco Verde e seguir pela Rua Rodolfo Dantes até a praia (esse trajeto é acessível).