Por O Dia

O Shopping Metropolitano Barra, em Jacarepaguá, que já conta com diversas opções para compras, alimentação e lazer de crianças e adultos, agora também investe nas plataformas digitais para atrair e entreter os consumidores. O estabelecimento estreou este mês a 4ª temporada do projeto "GourMet", uma série online de vídeos com dicas de receitas rápidas e práticas, para estimular a criatividade gastronômica no período de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

Nesta edição, os pratos são preparados pelo chef do restaurante "Divino Fogão", que apresenta pratos inspirados na culinária típica da fazenda. Os tutorias são disponibilizados todas as sextas-feiras nas páginas do Instagram e Facebook do Shopping Metropolitano Barra.

O primeiro vídeo, a receita do prato "Batata Cremosa" já está disponível. A próxima guloseima é uma "Chocotorta" e o tutorial será publicado no dia 30, seguido pelos vídeos do "Polpetone Recheado" e da "Torta de Palmito com Alho-Poró", nos dias 6 e 13 de novembro, respectivamente.

Diversão para crianças

A partir de novembro, é a vez de levar diversão para as crianças pela internet. O Mundinho Kids Online traz pílulas educativas e inspiradoras para que a garotada, mesmo em casa, se divirta com novas experiências.

O projeto vai apresentar a série "A Magia está no Ar" com episódios exclusivos de três temáticas diferentes, nos dias 1 e 8 de novembro, às 16h. O quadro terá participação especial da Bruxa Jurema, diretora da Escola de Virtudes Mágicas. As duas primeiras aulas serão sobre feitiços e encantamentos e poções mágicas.

Durante o mês, haverá ainda episódios especiais em celebração ao Dia da Consciência Negra e oficinas Natalinas. Depois do último episódio, que ainda não teve data divulgada, a criançada poderá retirar uma miniatura do mascote do Shopping Metropolitano Barra, o Nico.

Para retirar o brinde, basta visitar o espaço do cliente do estabelecimento e apresentar um print do último episódio, que será publicado nas redes sociais do shopping. Cada cliente pode retirar apenas um brinde por CPF. A promoção não é válida para os funcionários do local. O Shopping Metropolitano Barra fica na Avenida Abelardo Bueno, nº 1.300.