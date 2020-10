Por O Dia

No dia 7 de novembro, a Zona Oeste do Rio recebe um novo circuito cultural. O evento acontece no Janú Pub Gastrobar, no Largo do Mendanha, em Campo Grande, e será comandado pela artista plástica e curadora do Museu de Arte Sacra Popular, Antonia Philippsen Boaventura, e pelo músico e produtor musical Anderson Zappa.

A partir das 18h, quem passar pelo circuito vai poder conhecer a exposição "Art Ataca!", recorde de visitações no Museu de Mangaratiba, em 2019. Moradora da Serra do Mendanha e também ativista ambiental, a artista apresenta trabalhos variados e técnicas diversas de sua coleção particular em homenagem a música e a região do Mendanha.

"Como artista vejo uma certa obrigação em colaborar com a Zona Oeste nesse momento tão frágil que vivemos e que em muitos aspectos atrapalharam o desenvolvimento das produções artísticas aqui na região", afirma Antonia.

A noite também contará com show do músico, cantor e compositor Ricardo Villas, que apresentará seu trabalho intitulado "Lounge MPB". O artista já trabalhou em projetos de cantores como Fafá de Belém e Gal Costa. Para Boaventura, é importante que novas casas de cultura e show comecem com bons músicos e bons produtores.

Nos primeiros três sábados de novembro, as atrações serão escolhidas pela artista e pelo produtor Anderson Zappa. "Só posso dizer que toda a região terá um retorno positivo. A ideia, mais a frente, é inserir outras atividades artísticas junto com a música", disse a artista.

De acordo com Antonia, o projeto será realizado graças à visão cultural do proprietário do espaço, Max Neves Oliveira. "Isso só foi possível pela visão larga do proprietário que deixou em nossas mãos, sem restrições, o comando desses três sábados de novembro. A casa também conta com um ambiente lindíssimo e muito bem decorado pelo proprietário e com um cardápio gostoso e de preço justo. Temos tudo para dar certo."

Janú Pub Gastrobar

O Janú Pub Gastrobar nasceu há poucos meses, do desejo dos irmãos Max Neves Oliveira e Cristiano Tonsorem, empreendedores do segmento de gastrobares. O nome do espaço homenageia o pai da dupla,.que traçou sua carreira profissional dentro de bares e restaurantes, como garçom e chef de cozinha.



Segundo os filhos, Raimundo Januário Oliveira, mais conhecido como “Janú", era “boa praça”, fazia amizade fácil e sempre teve uma ótima relação com os seus clientes. Por isso, de acordo com eles, a equipe do Janú Pub Gastrobar é preparada para ter esse contato mais próximo e tratar todos da mesma forma.



“O Janú era um grande apreciador de uma boa música. A casa conta com um repertório eclético e recentemente fechou parceria com o produtor musical Zappa, que ficará responsável pela parte musical do Janú. A casa conta com bebidas e petiscos de qualidade, tendo sua produção própria dos bolinhos de bacalhau, e busca sempre estar inovando em seus pratos e trazendo novidades para seus clientes”, contam os irmãos e sócios.



O estabelecimento funciona de quinta-feira a domingo, com dose dupla de chopp na quinta, música ao vivo sexta e sábado, e almoço aos domingo. De quinta a sábado, o local abre das 18h às 2h, e de 12h às 0h aos domingos.