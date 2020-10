Crivella falou sobre a situação dos BRTs e prometeu melhorar a prestação desse serviço à população Marcos de Paula / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Rio - O Ministério Público Eleitoral recorreu, nesta terça-feira, a decisão que suspendia a condenação do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) por abuso de poder público. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral também deixa Crivella, que concorre à reeleição em 2020, inelegível por oito anos, além do pagamento de multa.



No pedido feito pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, tenta derrubar a determinação de Mauro Campbell, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para Medeiros não há nenhuma dúvida quanto à prática de abuso de poder político. “O que chama a atenção no caso concreto é que houve participação orquestrada de funcionários da referida empresa pública”, afirma o vice-procurador.



O caso refere-se à utilização de funcionários e bens da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) em evento político-eleitoral, que contou com a participação direta do prefeito.



Procurado pela reportagem, a assessoria de Crivella disse que "não irá se manifestar sobre a questão".