Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, durante encontro, em São Paulo, com o ex-presidente Lula Ricardo Stuckert

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 17:19 | Atualizado 28/10/2020 17:20

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta quarta-feira, em São Paulo, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva. Juntos, eles gravaram o programa eleitoral gratuito e conversaram sobre o quadro eleitoral carioca, com a Benedita tendo chances de disputar o 2º turno das eleições municipais.



Além disso, Lula parabenizou Benedita pela adesão de artistas e personalidades em geral ao manifesto em apoio a sua candidatura, lançado na semana passada.

O documento é encabeçado pelo próprio Lula e por nomes como Chico Buarque, Wagner Moura, Gregório Duvivier, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Zé de Abreu e Ziraldo, além de líderes políticos nacionais como Haddad, Dilma Rousseff, Flávio Dino e Manuela D'Ávila.



"O Lula está muito feliz com a nossa campanha, acompanhando tudo. Disse que está gostando muito da nossa energia, alegria, propostas e do nosso contato com o povo", contou Benedita.



O principal assunto do encontro foi sobre os projetos de Benedita para combater a fome e estimular a criação de empregos para moradores de comunidades e de bairros pobres da cidade.



O tema mais abordado foi o projeto ‘Moeda Carioca’, que prevê um suplemento de R$ 100 para as famílias carentes cadastradas no Bolsa Família, com um cartão para ser usado na própria comunidade, fortalecendo o comércio local e a criação de empregos no território.



Por fim, Lula e Benedita conversaram sobre o projeto do presidente Bolsonaro de privatizar as unidades da saúde básica do Sistema Único de Saúde (SUS). "Na semana em que se comemora o Dia do Servidor, sai a notícia de que o governo tem um projeto para privatizar o SUS. Bolsonaro e Crivella não gostam do servidor. Mas eu gosto e respeito, o povo gosta e respeita e, juntos, vamos valorizá-los e melhorar os planos de cargos e salários", garantiu Benedita.