Bombeiros combatem fogo no Hospital Federal de Bonsucesso Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 07:17 | Atualizado 29/10/2020 07:38

Rio - A quarta morte confirmada de uma paciente que estava internada no Hospital Federal de Bonsucesso não foi em decorrência do incêndio, informou na manhã desta quinta-feira a Secretaria Municipal de Saúde. A mulher, de 73 anos, que não teve a identidada divulgada, já chegou ao Souza Aguiar, transferida do HFB com gravidade importante, provocada por doença cardíaca avançada. "Não houve piora do quadro pelo transporte, mas infelizmente, ela não resistiu", diz a pasta.

Os bombeiros ainda trabalham no rescaldo na unidade. Pacientes buscam informações sobre atendimentos que estavam marcados para esta quinta-feira.

Até a noite do dia da tragédia, três óbitos tinham sido confirmados. A primeira morte foi de Núbia da Silva Rodrigues, 42 anos, que estava internada na unidade de saúde em estado gravíssimo por conta do coronavírus. O segundo óbito foi de uma senhora de 83 anos, ainda não identificada, também em decorrência da covid-19. No fim da noite de terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou a morte de Marco Paulo Luiz, de 39 anos, também pelo vírus que causa a pandemia.

O incêndio

Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local.



A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.



O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.