Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira, a partir das 10h, a reconstituição da morte do menino João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos. A reprodução simulada será no local onde ele foi assassinado, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele foi baleado e morto com um tiro nas costas durante uma operação conjunta da Polícia Federal e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na noite do dia 18 de maio deste ano. O caso provocou revolta e comoção, porque a família disse que os policiais entraram atirando na casa do adolescente, onde ele estava brincando com outros menores, na Praia da Luz, em Itaoca.

Uma grande operação foi organizada para a reprodução simulada, que terá a participação de todos os policiais que participaram da ação conjunta em maio, testemunhas, peritos e investigadores da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual (MPRJ). A Defensoria Pública vai acompanhar a ação , que contará ainda com um helicóptero da Polícia Civil.

Na ocasião, a Polícia Civil informou que a operação visava cumprir dois mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa e que, durante a ação, seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa. "Eles dispararam contra os policiais e arremessaram granadas na direção dos agentes. No local foram apreendidas granadas e uma pistola. O jovem foi ferido e socorrido de helicóptero. Médicos do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento, mas ele não resistiu aos ferimentos", afirmou a instituição na época por meio de nota. A Polícia Federal deu a mesma versão.