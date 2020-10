Pacientes fazem fila para buscar informações no Hospital Federal de Bonsucesso REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por Beatriz Perez

Publicado 29/10/2020 08:15 | Atualizado 29/10/2020 10:05



fotogaleria Rio - Pacientes que se deslocaram na manhã desta quinta-feira para o Hospital Federal de Bonsucesso por terem atendimento marcado estão voltando para casa. Quem tinha consulta programada está deixando o nome em uma lista, e funcionários do hospital entrarão em contato para encaminhá-los para outras unidades. Nesta quinta-feira, apenas pacientes da nefrologia, que precisam de tratamentos como diálise ou quimioterapia, estão sendo atendidos.

O hospital não conseguiu entrar em contato com os pacientes para avisá-los de que os atendimentos estariam suspensos. Apenas quem ligou para a unidade em busca de informação foi avisado. Samuel Soares de Moraes, 65, estava com uma visita agendada para esta quinta-feira no HFB. Ninguém fez contato com ele para avisar que a revisão de sua cirurgia no olho estaria suspensa. O motorista aposentado saiu de casa, em Bangu, às 6h, e às 10h precisou voltar com a promessa de que seria contatado para remarcação.

Publicidade

"A informação que tive é de que assim que puderem continuar com meu procedimento vão me ligar. Estou chateado, mas vou fazer o quê? Bola para frente, o negócio é ir à luta", disse o aposentado.

Outro paciente, Douglas Ribeiro da Silva, 25 anos, veio de Paraíba do Sul, no Sul Fluminense, para realizar uma quimioterapia. O jovem, que trata um câncer (linfoma de Hodgkins), já estava às 6h na porta do HFB para realizar o tratamento. Ele foi chamado para o atendimento às 9h15.



Publicidade

As consultas e exames laboratoriais no complexo estão temporariamente suspensos. O Ministério da Saúde diz que disponibilizará toda a estrutura de saúde da rede federal do Rio de Janeiro, de forma que não haja prejuízo na assistência. A prioridade, no momento, segundo o HFB, é garantir o atendimento em segurança da população.



Na manhã desta quinta-feira, os bombeiros ainda realizam o rescaldo do incêndio no HFB.

Quatro pacientes transferidos morrem após o incêndio

Publicidade

Uma idosa de 73 anos teve a morte confirmada na noite de quarta-feira. A vítima não teve o nome divulgado e tinha sido transferida na tarde de terça-feira do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Ainda há outras 41 pessoas internadas em diferentes unidades de saúde.



Publicidade

Até a noite do dia da tragédia, três óbitos tinham sido confirmados. A primeira morte foi de Núbia da Silva Rodrigues, 42 anos, que estava internada na unidade de saúde em estado gravíssimo por conta do coronavírus. O segundo óbito foi de uma mulher de 83 anos, ainda não identificada, também em decorrência da covid-19. No fim da noite de terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou a morte de Marco Paulo Luiz, de 39 anos, também pelo vírus que causa a pandemia.

O Ministério da Saúde informa que, neste ano, realizou diversas visitas aos hospitais federais do Rio de Janeiro, incluindo o de Bonsucesso, demonstrando atenção contínua à manutenção da infraestrutura de todos os estabelecimentos.



Por se tratar de uma construção predial de 70 anos, o complexo de Bonsucesso deve passar por uma modernização para atender a legislação atual, sendo que há projetos em andamento para realizar uma série de reformas. No ano passado, foram repassados R$ 1,8 milhão de verba suplementar para a modernização da unidade.



Importante esclarecer, ainda, que a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro avalia conceder férias aos servidores que já tenham o período vencido e remanejar os demais profissionais a outras unidades de saúde da rede federal.

Publicidade

O incêndio



Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã de terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local.

Publicidade

A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.



O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.