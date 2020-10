Hospital Federal de Bonsucesso um dia após incêndio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Rio vai realizar uma vistoria surpresa no Hospital Federal de Bonsucesso e trabalhar para que a unidade não seja interditada, conforme decidiu o Ministério da Saúde após o incêndio de terça-feira. A informação é do diretor do conselho, Flávio Antônio de Sá Ribeiro, que esteve na manhã desta quinta no hospital da Zona Norte do Rio.



"O Cremerj defende a assistência aos pacientes daqui. O HFB deveria permanecer funcionando. O hospital é grande o suficiente para receber os pacientes, especialmente os que vêm de fora da capital receber atendimento aqui", defende.

Sá Ribeiro diz que o Cremerj acompanha tudo que está sendo feito e que aguarda relatórios dos Bombeiros e da Polícia, além de um documento feito pelo corpo clínico do HFB. "Vamos nos reunir e tomar atitudes pra manter hospital aberto", afirma.

Pacientes ficam sem atendimento

Pacientes fazem fila para buscar informações no Hospital Federal de Bonsucesso REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA Pacientes que se deslocaram na manhã desta quinta-feira para o Hospital Federal de Bonsucesso por terem atendimento marcado estão voltando para casa. Quem tinha consulta programada está deixando o nome em uma lista, e funcionários do hospital entrarão em contato para encaminhá-los para outras unidades. Nesta quinta-feira, apenas pacientes da nefrologia, que precisam de tratamentos como diálise ou quimioterapia, estão sendo atendidos.

O hospital não conseguiu entrar em contato com os pacientes para avisá-los de que os atendimentos estariam suspensos. Apenas quem ligou para a unidade em busca de informação foi avisado. Samuel Soares de Moraes, 65, estava com uma visita agendada para esta quinta-feira no HFB. Ninguém fez contato com ele para avisar que a revisão de sua cirurgia no olho estaria suspensa. O motorista aposentado saiu de casa, em Bangu, às 6h, e às 10h precisou voltar com a promessa de que seria contatado para remarcação.