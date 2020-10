Núbia Rodrigues estava internada em estado grave de covid-19 Reprodução/Facebook

Rio - A radiologista Núbia Rodrigues, de 42 anos, vítima do incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na última terça-feira, foi enterrada na manhã desta quinta-feira, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. O caixão se manteve fechado por conta da suspeita de Covid-19, e não houve velório. Cerca de 30 pessoas acompanharam o sepultamento. Elaine da Silva, amiga de Núbia, esteve mais cedo no HFB para fazer o reconhecimento do corpo e acusou a unidade de "negligência".

"Até quando a gente vai ter isso? Até quando as autoridades não vão olhar para a gente como ser humano? Hoje foi a minha amiga, amanhã é outra pessoa" desabafou a amiga Elaine, que trabalhou com Núbia no Rio Imagem. "Uma coisa quero deixar claro: o tubo não foi a sentença dela. A sentença dela foi ela ter descido num lençol, terem desconectado o respirador para colocar um respirador de transporte e ter inalado a fumaça, aonde teve o comprometimento do pulmão. Então, foi negligência", disse.

Pacientes são retirados às dezenas enquanto as chamas tomam conta do prédio do hospital federal Reginaldo Pimenta A amiga disse que os familiares ficaram sabendo da morte de Núbia pela televisão. "O hospital não entrou em contato", disse Elaine. "Infelizmente, não foi fatalidade. Ela não teve a chance de sobreviver à Covid, devido a essa roubalheira".

O incêndio

Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso na manhã de terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local. A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.

O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.