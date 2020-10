Homem foi preso em flagrante com um crânio e dois ossos retirados de covas Divulgação

Rio - Policiais Civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam em flagrante, na noite da última segunda-feira, Luiz Silas dos Santos Brandão, com um crânio e dois ossos retirados de covas do Cemitério Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. Luiz Silas estava indo ao encontro de um possível comprador para vender e entregar as ossadas.

Um crânio era vendido por R$ 300 e outros ossos pela quantia de R$ 100. Segundo o preso, as ossadas seriam utilizadas em rituais religiosos. Luiz Silas disse aos policiais que não era funcionário, mas fazia limpeza do lado de fora do cemitério e recebia pequenas quantias de pessoas que faziam rituais religiosos no local. Há cerca de três anos, um homem, que, segundo Luiz, não é funcionário, mas presta serviço ao cemitério, perguntou se ele queria lhe ajudar na venda de ossadas humanas retiradas de covas que tinham proprietários e ele aceitou.



O delegado Fabio Souza, titular da 31ª DP, disse ao DIA que estão investigando se há a participação de funcionários do Cemitério Ricardo Albuquerque na comercialização de ossadas de cadáveres.

Luiz Silas foi condenado em flagrante pela prática de vilipêndio de cadáveres, segundo o Código Penal.