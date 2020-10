A tradicional queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul, foi apreciada até da Vista Chinesa Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 11:40 | Atualizado 29/10/2020 12:02

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou que a SRCOM foi empresa organizadora eleita para a realização do Réveillon Rio 2021, que, pela primeira vez, será pago integralmente pela iniciativa privada. Depois de três empresas terem enviado suas propostas, apenas a SRCOM compareceu na sede da Riotur na última terça-feira apresentando seu projeto, como determinavam as regras do Caderno de Encargos e Contrapartidas.



Após análise e avaliação do projeto, a Comissão de Avaliação e Seleção de Propostas da Riotur entendeu que a proposta apresentada pela SRCOM se encaixa no novo modelo de Réveillon que a Prefeitura do Rio planejou para esta virada do ano, que acontece em meio à pandemia da Covid-19.

As boas-vindas ao ano de 2021 acontecerá em um formato diferente do tradicional conhecido por cariocas e turistas. O Réveillon terá seis palcos espalhados em pontos turísticos emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro, porém, sem presença de público, com todas as áreas isoladas. O público poderá acompanhar os shows pela televisão, por um canal aberto, e pelas plataformas digitais, por meio do canal oficial da Riotur no Youtube.

Além dos shows, a prefeitura revela que haverá uma surpresa que só será conhecida na noite da virada e todos poderão ver de suas casas, pela televisão e pela Internet.

Segundo eles, este novo modelo vai criar uma atmosfera de respeito, com homenagens às vítimas da Covid-19 e também aos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Além disso, a celebração inclui, pela primeira vez, uma integração entre diversos pontos de referência turística do estado do Rio no Réveillon carioca.