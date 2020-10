Por O Dia

A Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, já está pronta para receber o público para shows indoor. Na reabertura, arena terá capacidade reduzida para até 4.300 pessoas, dependendo da configuração dos espetáculos, o que corresponde a um terço de sua capacidade total e com a utilização da quadra no formato 360º.

De acordo com a casa de shows, a volta segue todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Para shows e eventos com o palco ao fundo, o limite de público é de até 2.500 pessoas com distanciamento e um rígido protocolo de segurança.

A casa reabre com três shows já confirmados até o final do ano. No dia 4 de dezembro, o espaço terá apresentação de Alceu Valença e Lenine. Nando Reis e Capital Inicial fazem shows nos dias 5 e 19 de dezembro, respectivamente.

O espaço multiuso adaptou todo a sua área interna. A arquibancada terá assentos marcados e com distanciamento de dois metros entre as pessoas, além de setores específicos com assentos para casais e famílias. A Jeunesse Arena também passará a oferecer lounges fechados que podem receber o público com mesas para até seis pessoas, respeitando o distanciamento.

O camarote familiar é outra opção e um diferencial. São 54 camarotes com capacidade para seis pessoas, acesso exclusivo e visão privilegiada. Segundo a Jeunesse, todo o ambiente será higienizado após cada evento e a rotina de limpeza durante a programação será ainda mais intensa e frequente, com profissionais especializados.

Haverá totens com álcool em gel espalhados por todo o espaço, placas com orientações sobre as medidas de prevenção e aferição de temperatura do público e de toda a equipe envolvida nas produções e realização dos eventos. O uso de máscaras será obrigatório.

Os ingressos e o estacionamento serão vendidos pela internet, além da bilheteria no local. Haverá marcações no chão na parte externa do banheiro sinalizando a fila e o distanciamento. A movimentação terá a fiscalização e orientação de profissionais do evento.

Para o serviço de bar, o público poderá consumir de duas formas: atendimento delivery, com pedido e pagamentos online com entrega para o consumidor em seu assento, e diretamente nos bares, que funcionarão no sistema take away, devidamente sinalizados. O consumo será permitido apenas no assento marcado para assistir ao show.

Segundo a diretora da Jeunesse Arena, Sílvia Albuquerque, entre as medidas adotadas também estão treinamentos específicos para os funcionários, importante para este novo começo.

"Vamos retomar nossas atividades de forma completamente segura, preservando o bem-estar de todos e oferecendo para o nosso público comodidade e cumprindo um rigoroso protocolo", diz Sílvia. A casa fica na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 3.401. Informações sobre os ingressos podem ser conferidas em www.jeunessearena.com.br.