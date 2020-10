Por O Dia

Clientes do Bangu Shopping têm até sábado para dar uma repaginada no visual com desconto. Fechando o mês e a campanha do Outubro Rosa, que alerta para a prevenção do câncer de mama, os consumidores podem aproveitar 20% de desconto em produtos e serviços do segmento de beleza.

Entre as ofertas estão tratamentos de pele e cabelos, manicure e procedimentos e estéticos. Os estabelecimentos participantes a Botoclinic, com a lipo de papada, por R$399; Wlaters Coiffeur, com limpeza de pele e química nos fios, por R$111,20 ambos; Unhas Express com aplicação de acrigel a R$96. A loja de cosméticos Contém 1g, também oferece sombras unitárias a R$14,40. 40

"Todos os anos o Bangu Shopping apoia a causa através de ações de conscientização sobre a prevenção e cuidados com o câncer de mama. Este ano queremos mostrar que o autoexame e o diagnóstico precoce são muito importantes, e que se sentir bonita preenche o coração de alegria e alto astral, excelentes instrumentos para auxiliar na eficiência dos tratamentos e na cura", afirma a gerente de marketing do Bangu Shopping, Monica Freitas.

O Bangu Shopping fica na Rua Fonseca, nº 240. O espaço funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e das 13h às 21h aos domingos e feriados.