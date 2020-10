Rose e Antonio Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 09:23 | Atualizado 30/10/2020 12:16

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um casal no estacionamento de um shopping em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio . De acordo com testemunhas, o médico Antonio Carlos da Silva Pires, de 65 anos, estava inconformado com o fim do casamento com a psicóloga Rose Gomes Machado, 62 anos, e atirou contra ela, e tirou a própria vida em seguida.

Amigos contam que eles foram casados durante 30 anos, mas separam há dois meses. A mulher teria pedido o divórcio após ela descobrir uma traição do companheiro. E desde então, o médico tentava uma reconciliação com Rose.

Testemunhas, que estavam no local do crime, disseram que o casal discutia dentro do carro no estacionamento do shopping e depois tiros foram ouvidos. A suspeita é que Antonio Carlos tenha cometido feminicídio.

De acordo com a Polícia Militar, Policiais do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar a ocorrência. Segundo PM, um homem e uma mulher foram encontrados mortos dentro de um veículo, a área foi isolada e a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada ao local.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime. A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas.

Amigos do casal e pacientes do médico se manifestam nas redes sociais

Amigos do casal e pacientes do médico usaram as redes sociais para se solidarizar aos familiares. O crime causou indignação já que Antonio era descrito com um homem calmo e paciente pelos colegas. "Descanse em paz, minha maninha do coração, nunca vou esquecer do seu sorriso lindo que cativava a todos", escreveu uma amiga de Rose.

"Que perda lamentável. Que Deus conforte os corações. Muito muito triste", comentou mais uma amiga da vítima. "Inacreditável. Minha amiga, ainda estou acreditando que isso aconteceu com você. Meu coração chora. Jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Guardarei para sempre esse sorriso contagiante", disse outra.

Colegas de trabalho e pacientes de Antonio também se manifestaram. "Trabalhei com ele, não dá pra acreditar, uma pessoa super calma", afirmou um. "Nunca passaria pela minha cabeça que ele seria capaz disso. Um cara tão calmo e paciente", disse outro. "Dr. Antonio Carlos era um bom médico. Calmo e tranquilo, nunca vi nada que me fizesse desconfiar da conduta dele como profissional e pessoa", declarou um paciente.

